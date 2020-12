M5s, consigliere si fa la doccia in streaming: non aveva spento la webcam (Di martedì 15 dicembre 2020) Episodio singolare per un consigliere del M5s, che si dimentica di spegnere la webcam e si fa una doccia in diretta streaming Lo smartworking può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Gianluca Corrado, consigliere comunale di Milano del M5s che, nel bel mezzo di una riunione, si è dimenticato di spegnere la webcam e si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Episodio singolare per undel M5s, che si dimentica di spegnere lae si fa unain direttaLo smartworking può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Gianluca Corrado,comunale di Milano del M5s che, nel bel mezzo di una riunione, si è dimenticato di spegnere lae si L'articolo proviene da Inews.it.

