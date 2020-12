L'amore non va in vacanza: stasera su Rete 4 la commedia con Jude Law e Kate Winslet (Di martedì 15 dicembre 2020) stasera su Rete 4, alle 21:22, va in onda L'amore non va in vacanza, una delle commedie romantiche più amate del periodo natalizio, con Jude Law, Kate Winslet e Cameron Diaz. Sotto le feste torna in TV, stasera su Rete 4 alle 21:22, una delle commedie a tema più amate: è L'amore non va in vacanza, il film diretto nel 2006 da Nancy Meyers, con un irresistibile gruppo di protagonisti. Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet), un'inglese e un'americana, sono state tradite dai rispettivi compagni e hanno momentaneamente perso ogni speranza nell'amore. Desiderose di cambiare qualcosa nella propria vita, si incontrano su Internet e decidono di scambiarsi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)su4, alle 21:22, va in onda L'non va in, una delle commedie romantiche più amate del periodo natalizio, conLaw,e Cameron Diaz. Sotto le feste torna in TV,su4 alle 21:22, una delle commedie a tema più amate: è L'non va in, il film diretto nel 2006 da Nancy Meyers, con un irresistibile gruppo di protagonisti. Amanda (Cameron Diaz) e Iris (), un'inglese e un'americana, sono state tradite dai rispettivi compagni e hanno momentaneamente perso ogni speranza nell'. Desiderose di cambiare qualcosa nella propria vita, si incontrano su Internet e decidono di scambiarsi ...

