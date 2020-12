“La Svezia non ha protetto gli anziani, specie quelli nelle case di riposo”: il report della commissione d’inchiesta sul Covid (Di martedì 15 dicembre 2020) Le pressioni erano forti: una commissione avrebbe dovuto fare luce sulla gestione della pandemia di coronavirus, per spiegare le ragioni di numeri così alti di morti (7600) e contagi (341mila), per nulla paragonabili a quelli degli altri Paesi scandinavi. Il governo svedese guidato da Stefan Lofven aveva dichiarato l’estate scorsa che la commissione sarebbe stata nominata a crisi sanitaria terminata, ma l’opinione pubblica ha insistito perché si agisse prima. Così oggi è già arrivato la prima relazione preliminare, dalla quale emerge che la Svezia – unico Paese a non imporre lockdown o misure rigorose – non ha saputo proteggere gli anziani durante la pandemia. A fallire in particolare è stata la gestione delle case di riposo: c’erano “carenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Le pressioni erano forti: unaavrebbe dovuto fare luce sulla gestionepandemia di coronavirus, per spiegare le ragioni di numeri così alti di morti (7600) e contagi (341mila), per nulla paragonabili adegli altri Paesi scandinavi. Il governo svedese guidato da Stefan Lofven aveva dichiarato l’estate scorsa che lasarebbe stata nominata a crisi sanitaria terminata, ma l’opinione pubblica ha insistito perché si agisse prima. Così oggi è già arrivato la prima relazione preliminare, dalla quale emerge che la– unico Paese a non imporre lockdown o misure rigorose – non ha saputo proteggere glidurante la pandemia. A fallire in particolare è stata la gestione delledi: c’erano “carenze ...

Mentre si prova e sulle strade del Montecarlo è già 2021, la stagione sembra avere uno stop neanche per le conseguenze nefaste che il 2020 ha avuto sul calendario. Il Rally Svezia è annullato ... Il mondiale WRC 2021 non comincia nel migliore dei modi. Oggi gli organizzatori del Rally Svezia hanno annunciato la cancellazione della gara di quest’anno per questioni di sicurezza. I numeri della ...Mentre si prova e sulle strade del Montecarlo è già 2021, la stagione sembra avere uno stop neanche per le conseguenze nefaste che il 2020 ha avuto sul calendario. Il Rally Svezia è annullato ...