Gran Bretagna, cresce disoccupazione a novembre (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Salgono e più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che a novembre sono risultati in aumento di 64.300 unità, dopo aver riportato un decremento di 29.800 a ottobre. Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta anche peggiore delle stime di consensus che indicavano un aumento dei sussidi di 50.000 unità. Il tasso di disoccupazione è risalito a ottobre al 4,9% dal 4,8% di settembre e risulta inferiore alle aspettative (5,1%). Nei tre mesi a ottobre, l’occupazione ha fatto segnare un calo 144 mila unità, dopo le -164 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una riduzione di 250 mila unità. Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato a ottobre un incremento del 2,8% escludendo i bonus (era atteso un +2,6%), rispetto al +1,9% precedente, mentre ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Salgono e più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che asono risultati in aumento di 64.300 unità, dopo aver riportato un decremento di 29.800 a ottobre. Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta anche peggiore delle stime di consensus che indicavano un aumento dei sussidi di 50.000 unità. Il tasso diè risalito a ottobre al 4,9% dal 4,8% di settembre e risulta inferiore alle aspettative (5,1%). Nei tre mesi a ottobre, l’occupazione ha fatto segnare un calo 144 mila unità, dopo le -164 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una riduzione di 250 mila unità. Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato a ottobre un incremento del 2,8% escludendo i bonus (era atteso un +2,6%), rispetto al +1,9% precedente, mentre ...

Corriere : Nuova variante del coronavirus identificata in Gran Bretagna - Tg3web : Il ministro della salute Roberto Speranza ospite al Tg3. A metà gennaio parte la campagna per il vaccino in Italia… - petergomezblog : Coronavirus, identificata una nuova variante di Sars Cov 2 in Gran Bretagna. Il ministro della Salute: “Il vaccino… - SOLOCULTURA_IT : #Covid19Italia Angela Merkel premei sulle autorità dell'Unione europea per accelerare il processo di approvazione… - xblunotte : RT @DanieleDragone1: Di quale Vaccino di massa vuole fare il Governo Italiano al Popolo Italiano se il Coronavirus ha una nuova variante in… -