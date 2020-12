GF Vip 5 | clamorose novità in arrivo per i vipponi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e se inizialmente ha fatto molto discutere la scelta di allungare il reality show fino all’8 febbraio 2020, ora appare quasi certo che la finale slitterà ancora al 14 febbraio. I– come li chiama Alfonso Signorini – non lo sanno ancora, anche se Filippo Nardi e Samantha De Grenet si sono lasciati sfuggire qualcosa, lanciandosi degli sguardi eloquenti che hanno terrorizzato i vip “veterani”, ovvero quelli che sono nella Casa del GF Vip 5 dal primo giorno. Una procace showgirl e un’ex di Temptation Island stanno per entrare al GF Vip Ma non finisce qui, perché Selvaggia Roma si è lasciata sfuggire che a breve ci sarà un ripescaggio tra i concorrenti eliminati e che lei ci conta per avere modo di rientrare. E non sono finiti neanche i nuovi ingressi. Per la prossima puntata, quella di venerdì 18 dicembre 2020, sono ...