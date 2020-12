Filippo Inzaghi: “I miei ragazzi sono fantastici, stanno dando soddisfazioni incredibili” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Inzaghi, allenatore giallorosso, ha parlato così a DAZN dopo il pari dei suoi contro la Lazio:“Non posso dire niente a questi ragazzi, sarebbe cercare il pelo nell’uovo. sono fantastici, stanno dando soddisfazioni incredibili giocando alla pari con la Juventus o con una Lazio di extraterrestri. Il Benevento deve continuare cosi, ribattendo colpo su colpo; i ragazzi stanno andando oltre e questa è la strada giusta, non dobbiamo abbandonarla perchè è un premio per il lavoro che fanno tutti i giorni”. Ha già sentito i suoi genitori dopo la sfida contro suo fratello?“Non li ho sentiti. E’ stata una partita strana, ho avuto molta emozione a giocare contro la squadra di mio fratello ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020), allenatore giallorosso, ha parlato così a DAZN dopo il pari dei suoi contro la Lazio:“Non posso dire niente a questi, sarebbe cercare il pelo nell’uovo.giocando alla pari con la Juventus o con una Lazio di extraterrestri. Il Benevento deve continuare cosi, ribattendo colpo su colpo; ianoltre e questa è la strada giusta, non dobbiamo abbandonarla perchè è un premio per il lavoro che fanno tutti i giorni”. Ha già sentito i suoi genitori dopo la sfida contro suo fratello?“Non li ho sentiti. E’ stata una partita strana, ho avuto molta emozione a giocare contro la squadra di mio fratello ...

