Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo dello Spid (Di martedì 15 dicembre 2020) Un problema “analogo a quello che solo ieri 14 dicembre ha bloccato i servizi Google” ha mandato in down nella giornata di oggi i servizi online di Poste italiane, sia da web sia da app. A dare l’annuncio è Federconsumatori che in una nota sottolinea che sin dalle prime ore del giorno migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai servizi PostePay e BancoPosta da web e da smartphone. Problemi anche con la app PosteID per l’utilizzo dello Spid per il cashback di Natale. I disservizi sono continuati anche nel tardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Un problema “analogo a quello che solo ieri 14 dicembre ha bloccato i” ha mandato innella giornata di oggi idi, sia da web sia da app. A dare l’annuncio è Federconsumatori che in una nota sottolinea che sin dalle prime ore del giorno migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere aiPay e BancoPosta da web e da smartphone.con la appID perper il cashback di Natale. I dissono continuatinel tardo ...

marconipop : RT @fattoquotidiano: Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo dello… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo dello… - Soldan56 : RT @fattoquotidiano: Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo dello… - fattoquotidiano : Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo del… - clikservernet : Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Google Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app Il Fatto Quotidiano Big Tech, dopo 20 anni l’Antitrust europeo aggiorna le sue regole. Multe più severe e possibili scorpori, ma ormai è tardi

Dopo 20 anni l’Unione europea aggiorna la sua normativa antitrust ... Giusto per avere un’idea, tra il 2014 e il 2016 la sola Google ha avuto ad esempio 120 incontri con esponenti dell’unione europea ... Poste Italiane, sito e app down: disservizi per diverse ore

Dopo Google problemi anche ad app e sito di Poste Italiane. Sono iniziati intorno alle 9 di questa mattina i disservizi su app e sito di Poste Italiane. Dopo numerose segnalazioni e solo a mezzogiorno ... Dopo 20 anni l’Unione europea aggiorna la sua normativa antitrust ... Giusto per avere un’idea, tra il 2014 e il 2016 la sola Google ha avuto ad esempio 120 incontri con esponenti dell’unione europea ...Dopo Google problemi anche ad app e sito di Poste Italiane. Sono iniziati intorno alle 9 di questa mattina i disservizi su app e sito di Poste Italiane. Dopo numerose segnalazioni e solo a mezzogiorno ...