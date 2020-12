Agenzia_Ansa : Il Covid fa strage tra i medici anche nella seconda ondata della pandemia. Registrate altre 4 vittime. Il totale de… - zazoomblog : Covid strage infinita di anziani nelle Marche: altri 14 morti e 280 positivi nelle Rsa - #Covid #strage #infinita… - stefano_novelli : RT @braveheartmmt: I vaccini Covid vedranno la priorità della loro somministrazione a determinate categorie, fra cui anziani con patologie… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @braveheartmmt: I vaccini Covid vedranno la priorità della loro somministrazione a determinate categorie, fra cui anziani con patologie… - Mingucc : @Federico_Tonin @DrMCecconi 700 morti al giorno per COVID-19, una STRAGE QUOTIDIANA, per colpa di BESTIE EGOISTE sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid strage

Il Tirreno

ANCONA - La prima preoccupazione resta l’effetto del Covid sulle persone fragili. Devastante, tanto che anche ieri sono state 14 le vittime nelle Marche uccise dal virus. Ma non solo. Tuttavia in ...Rino BarillariQuattro secondi in meno. Sono quelli che fanno di un fotografo un grande fotografo. Proprio come un pilota di Formula Uno lo scatto della vita è in quei quattro secondi. Mario ...