Cocaina ed eroina dall'Albania a Matera: arrestati 18 narcos (Di martedì 15 dicembre 2020) Operazione "Metalba" dell'Antimafia di Potenza in sei regioni: sette persone in carcere e 11 ai domiciliari. eroina, Cocaina e marijuana dall'Albania venivano spacciate lungo il litorale jonico-lucano. Decisive le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia Partivano dall'Albania e arrivavano direttamente alla provincia di Matera le nuove rotte del narcotraffico smantellate dai carabinieri del Ros e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

