Alfonso Signorini, si mette male. Poco fa la brutta notizia. No, non ci voleva (Di martedì 15 dicembre 2020) Nonostante non se ne parli moltissimo anche sul web, per il GF Vip è arrivata un’altra bruttissima notizia. Alfonso Signorini sperava che la puntata di lunedì 14 dicembre potesse raggiungere risultati strabilianti, invece non è stato così. Per il padrone di casa un’altra battuta d’arresto non da Poco, che avrà preso molto male. La concorrenza può esultare, visto che la Rai sta tenendo botta al reality show, anzi, ci sono dei veri e propri must have inaspettati alla vigilia. Non ha conquistato la prima serata di ieri, lunedì 14 dicembre 2020, il Grande Fratello Vip 5. I dati degli ascolti tv vedono al primo posto Ben is back, che ha intrattenuto più di 4 milioni di telespettatori. (Continua dopo le foto) La 26esima puntata del reality show condotto da Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Nonostante non se ne parli moltissimo anche sul web, per il GF Vip è arrivata un’altra bruttissimasperava che la puntata di lunedì 14 dicembre potesse raggiungere risultati strabilianti, invece non è stato così. Per il padrone di casa un’altra battuta d’arresto non da, che avrà preso molto. La concorrenza può esultare, visto che la Rai sta tenendo botta al reality show, anzi, ci sono dei veri e propri must have inaspettati alla vigilia. Non ha conquistato la prima serata di ieri, lunedì 14 dicembre 2020, il Grande Fratello Vip 5. I dati degli ascolti tv vedono al primo posto Ben is back, che ha intrattenuto più di 4 milioni di telespettatori. (Continua dopo le foto) La 26esima puntata del reality show condotto da...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : alfonso Signorini x body positive #GFVIP - Manuel_Real_Off : Non mi ero accorto ?? #GfVip - giannigrassi861 : RT @UnoFRAtanti: Ogni volta che vedo Alfonso Signorini vorrei avere 4 mani; 2 per prenderlo a schiaffi e altre 2 per applaudirmi mentre lo… - Mary79374836 : RT @AtlantisProm: Alfonso Signorini che ha capito che la conduzione non è cosa che fa per lui e adesso è diventato il padre di Giulia Salem… -