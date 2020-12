Tre fontane di lava dall' Etna | e su Catania piove la cenere

Leggi su agi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Il crollo di un cono vulcanico, nubi die scie di rosso; tredi, brevi ma con getti che hanno raggiunto un'altezza di 150-200 metri, e due colate fino a 2 chilometri, una delle quali ha raggiunto Torre del Filosofo, l'area in cui, secondo il mito, morì Empedocle. Poi, la pioggia disu, a ricoprire case, strade e auto. In una notte che potrebbe esser simile a quella in cui si uccise il filosofo greco di Agrigento del V secolo a.C. ("La vita cerchi, la cerchi e sgorga e splende/Un fuoco divino profondoa terra, per te/ in un desiderio che da' i brividi/ Nell'ti scagli tra le fiamme", ne cantò la morte Friedrich Hölderlin) l'ha dato spettacolo di se' in un arco di tempo di quattro ...