Si sposa in casa per la madre che sta morendo: “Vedermi in abito bianco era il suo ultimo desiderio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si sposa in casa per la madre che sta morendo. Federica Ferrari è una ragazza di 27 anni di Limbiate (Monza e Brianza) che è riuscita a coronare il sogno di mamma Anna: vedere la figlia in abito da sposa prima di morire. Anna, malata di cancro da due anni, ha partecipato al matrimonio inscenato dalla figlia e dal fidanzato Fahd Ismail in casa. Dopo sole 48 ore, purtroppo, la donna è morta. A organizzare le “nozze” in casa in pochissimi giorni è stato il fidanzato di Federica: “Volevo che mamma e figlia condividessero insieme queste ultime emozioni”. “Non sognava altro che esserci al mio matrimonio. Così ho indossato l’abito bianco e io e il mio fidanzato ci siamo sposati”. Racconta così la giornata di ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Siinper lache sta. Federica Ferrari è una ragazza di 27 anni di Limbiate (Monza e Brianza) che è riuscita a coronare il sogno di mamma Anna: vedere la figlia indaprima di morire. Anna, malata di cancro da due anni, ha partecipato al matrimonio inscenato dalla figlia e dal fidanzato Fahd Ismail in. Dopo sole 48 ore, purtroppo, la donna è morta. A organizzare le “nozze” inin pochissimi giorni è stato il fidanzato di Federica: “Volevo che mamma e figlia condividessero insieme queste ultime emozioni”. “Non sognava altro che esserci al mio matrimonio. Così ho indossato l’e io e il mio fidanzato ci siamoti”. Racconta così la giornata di ...

PPicerni : Si sposa in casa per la madre che sta morendo: 'Vedermi in abito bianco era il suo ultimo desiderio' - SergioPerrotta1 : @teoxandra Una ex modella e dalle chiacchiere di amici di New York, ai tempi anche escort di lusso, sposa il figli… - PalermoWebNews : A Catania SPOSAMI 2020, il Salone della Sposa e della Casa - CaroDiario2 : RT @el_loco40: Ho avviato lo streaming per il lavoro e nel frattempo ho pulito casa, ho cambiato le lenzuola, ho fatto lavatrice, sto prepa… - el_loco40 : Ho avviato lo streaming per il lavoro e nel frattempo ho pulito casa, ho cambiato le lenzuola, ho fatto lavatrice,… -