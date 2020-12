Regione Lazio, progetto ‘Sano chi sa’ accanto ai giovani anche in tempi di Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – L’emergenza sanitaria in corso sta cambiando abitudini e stili di vita di milioni di italiani, costretti a passare molto tempo nelle proprie abitazioni. Tra loro, una folta schiera di ragazzi e ragazze, che non possono recarsi a scuola e seguono le lezioni da casa. anche in questa situazione di emergenza, il progetto “Sano chi sa” – promosso da Regione Lazio attraverso le Asl e in collaborazione con Fondazione Pfizer, dedicato alla promozione di un sano stile di vita tra i giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado – continua ad essere al fianco di tutti, studenti, insegnanti, genitori e mette a disposizione degli utenti tanto materiale informativo per condurre una vita sana e salutare. Da oggi, sul sito web www.sanochisa.it gli studenti, i docenti e i genitori possono trovare, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – L’emergenza sanitaria in corso sta cambiando abitudini e stili di vita di milioni di italiani, costretti a passare molto tempo nelle proprie abitazioni. Tra loro, una folta schiera di ragazzi e ragazze, che non possono recarsi a scuola e seguono le lezioni da casa.in questa situazione di emergenza, il“Sano chi sa” – promosso daattraverso le Asl e in collaborazione con Fondazione Pfizer, dedicato alla promozione di un sano stile di vita tra idelle scuole primarie e secondarie di primo grado – continua ad essere al fianco di tutti, studenti, insegnanti, genitori e mette a disposizione degli utenti tanto materiale informativo per condurre una vita sana e salutare. Da oggi, sul sito web www.sanochisa.it gli studenti, i docenti e i genitori possono trovare, ...

