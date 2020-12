Recovery Plan, è scontro sul “metodo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembra un paradosso, ma nella settimana in cui l’Italia risale le classifiche mondiali del contagio, tornando ad essere il primo paese in Europa per numero di morti ed il quinto nel mondo (64.036 i decessi al 12 dicembre), solo 3 aperture vanno ai “numeri” del Covid. Complici gli indici in discesa e la minore pressione sul Sistema Sanitario, la cronaca dell’epidemia è stata scalzata e relegata in seconda o terza posizione nelle scalette, a vantaggio del piatto tipico dell’informazione del prime time: guerra di posizione tra i partiti, voti sul filo di lana, continue avvisaglie di rimpasti o crisi di Governo. Con l’arrivo del voto sul MES – che dopo aver addensato ombre su tutta la settimana passata si risolve senza problemi nella serata di mercoledì – i Tg meno “vicini” all’area di Governo (i Tg Mediaset, il Tg2 e il Tg La7) si avventano sul nuovo scontro ... Leggi su leurispes (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembra un paradosso, ma nella settimana in cui l’Italia risale le classifiche mondiali del contagio, tornando ad essere il primo paese in Europa per numero di morti ed il quinto nel mondo (64.036 i decessi al 12 dicembre), solo 3 aperture vanno ai “numeri” del Covid. Complici gli indici in discesa e la minore pressione sul Sistema Sanitario, la cronaca dell’epidemia è stata scalzata e relegata in seconda o terza posizione nelle scalette, a vantaggio del piatto tipico dell’informazione del prime time: guerra di posizione tra i partiti, voti sul filo di lana, continue avvisaglie di rimpasti o crisi di Governo. Con l’arrivo del voto sul MES – che dopo aver addensato ombre su tutta la settimana passata si risolve senza problemi nella serata di mercoledì – i Tg meno “vicini” all’area di Governo (i Tg Mediaset, il Tg2 e il Tg La7) si avventano sul nuovo...

Il rischio è che gli aiuti di Bruxelles arrivino troppo tardi per recuperare il terreno perso e difendere i livelli occupazionali considerato che " evidenzia Uecoop " a marzo scade anche il blocco dei ...

Giuseppe Conte ha iniziato la verifica di maggioranza. Dopo il ricatto in Senato di Matteo Renzi perché sul Recovery fund si ridiscutesse tutto da capo e soprattutto dopo giorni di tensioni con gli al ...