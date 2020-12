PlayStation Now: le novità di dicembre in un trailer e i grandi nomi non mancano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sony ha rilasciato oggi un breve trailer, con cui mostra i nuovi giochi disponibili a dicembre per il servizio PlayStation Now. Nel footage vediamo il ritorno di Horizon Zero Dawn nel catalogo, Stranded Deep e Wreckfest: Drive Hard. A questi si aggiungono Darksiders III, The Surge 2 e Broforce, come menzionato su PlayStation Blog. Vediamoli più nel dettaglio: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sony ha rilasciato oggi un breve, con cui mostra i nuovi giochi disponibili aper il servizioNow. Nel footage vediamo il ritorno di Horizon Zero Dawn nel catalogo, Stranded Deep e Wreckfest: Drive Hard. A questi si aggiungono Darksiders III, The Surge 2 e Broforce, come menzionato suBlog. Vediamoli più nel dettaglio: Leggi altro...

