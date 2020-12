La palla al piede dei siciliani | la mancata continuità territoriale

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) di Franco Tiano e Luca Pinasco Un’azienda Siciliana rispetto ad un’altra qualsiasi azienda italiana ha un enorme svantaggio: per vendere i suoi prodotti nel territorio nazionale deve attraversare –a caro prezzo- lo Stretto di Messina. Lo stesso svantaggio è estendibile agli oltre 5 milioni di cittadini. Non a caso l’articolo 16 della Costituzione prevede la garanzia al “diritto di mobilità” il quale deve essere esteso a tutti i cittadini, evitando qualsiasi forma di penalizzazione. Considerando che lo Stretto di Messina è un corridoio obbligato per lo spostamento di persone e mezzo da e verso il continente, appare dunque evidente che un servizio -veloce e a basso costo- di traghettamento di passeggeri e mezzi, da una sponda all’altra, corrisponde a un fondamentale obiettivo di interesse pubblico. Tale servizio essenziale non può essere lasciato in ...