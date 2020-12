Hitman 3 si mostra nel filmato di apertura (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il prossimo mese il letale Agente 47 farà il suo ritorno su PC e console con Hitman 3. Il nuovo capitolo di IO Interactive, che arriverà anche su Switch nella versione Cloud, è stato presentato in occasione dello show di Sony dedicato al reveal di PlayStation 5. Oggi, lo sviluppatore ha deciso di pubblicare il filmato di apertura di Hitman 3, che potete vedere qui di seguito: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il prossimo mese il letale Agente 47 farà il suo ritorno su PC e console con3. Il nuovo capitolo di IO Interactive, che arriverà anche su Switch nella versione Cloud, è stato presentato in occasione dello show di Sony dedicato al reveal di PlayStation 5. Oggi, lo sviluppatore ha deciso di pubblicare ildidi3, che potete vedere qui di seguito: Leggi altro...

gamescore_it : Hitman 3 si mostra in un nuovo trailer introduttivo! - - PlayTrucos : Il nuovo trailer di gioco di Hitman 3 mostra tutti i modi in cui 47 Can Murder - GamerClickit : Hitman III si mostra nel trailer introduttivo - PlayTrucos : Il nuovo trailer di Hitman 3 mostra tutti i posti in cui andrai per completare i contratti -