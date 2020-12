Governo: alle 19 delegazione Pd con Zingaretti da Conte (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La delegazione del Pd che sarà stasera a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Giuseppe Conte sarà formata dal segretario Nicola Zingaretti, dal capo delegazione Dario Franceschini, dai rappresentanti del tavolo per le riforme Andrea Orlando e Cecilia D'Elia, e dai due capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Ladel Pd che sarà stasera a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Giuseppesarà formata dal segretario Nicola, dal capoDario Franceschini, dai rappresentanti del tavolo per le riforme Andrea Orlando e Cecilia D'Elia, e dai due capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

