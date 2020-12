GF Vip, cos’è successo davvero tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi fuori dalla casa (Di lunedì 14 dicembre 2020) GF Vip, cos’è successo davvero tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzo: ecco come sono andate realmente le cose tra i due prima di entrare nella casa. Il Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e momenti imperdibili. Dopo 90 giorni, gli equilibri tra i concorrenti sono sempre più delicati e non mancano certo le tensioni, anche se ci sono sempre tanti momenti di gioia e divertimento. Il cerchio si restringe sempre di più, ma la decisione della produzione di allungare il programma fino a febbraio, ha reso necessario l’arrivo di nuovi concorrenti, anche come ricambio dopo l’uscita di ELisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, che hanno deciso di lasciare dopo la notizia del prolungamento. GF Vip, cos’è successo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) GF Vip,traZorzo: ecco come sono andate realmente le cose tra i due prima di entrare nella. Il Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e momenti imperdibili. Dopo 90 giorni, gli equilibri tra i concorrenti sono sempre più delicati e non mancano certo le tensioni, anche se ci sono sempre tanti momenti di gioia e divertimento. Il cerchio si restringe sempre di più, ma la decisione della produzione di allungare il programma fino a febbraio, ha reso necessario l’arrivo di nuovi concorrenti, anche come ricambio dopo l’uscita di ELisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, che hanno deciso di lasciare dopo la notizia del prolungamento. GF Vip,...

loukisstab : Raga mi ricordate cosa è successo con il film di Mulan? Fatto che rientrasse nella categoria Vip, cos'era successo? - maryconlay : Se questo è bullismo, chi è stato veramente preso in giro cos'è? Scusate ma non ci sto, era il commento di un influ… - Giornaleditalia : Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 11 dicembre: 3 ingressi. BESTEMMIA, SQUALIFICA e provvedimento? Cos’è suc… - cestlaviemacher : @viperlando Sai cos'è la cosa più grave? Che per 2 followers in più pensano di essere i nuovi vip del secolo e hann… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, scatta una furiosa lite tra Selvaggia Roma e Dayane Mello: ecco cos’è successo! (Video) -