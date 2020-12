Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Xochitl Gomez è America Chavez (Di lunedì 14 dicembre 2020) A ottobre l’annuncio che Xochitl Gomez (The Baby-Sitters Club) è stata scelta per Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios, e durante l’Investor Day della Disney anche questa settimana hanno confermato che l’attrice interpreterà il ruolo del giovane supereroe America Chavez. Chi è America Chavez? Il personaggio dei fumetti preferito dai fan, nota anche come Miss America, è sicuramente perfetto per il sequel di Doctor Strange, una dimensione al di fuori della realtà, e attraversa il multiverso nel tentativo di dimostrare a se stessa di essere un’eroina. Il personaggio, che fa parte del team di Young Avengers, è anche nota per essere il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) A ottobre l’annuncio che(The Baby-Sitters Club) è stata scelta perin theofdei Marvel Studios, e durante l’Investor Day della Disney anche questa settimana hanno confermato che l’attrice interpreterà il ruolo del giovane supereroe. Chi è? Il personaggio dei fumetti preferito dai fan, nota anche come Miss, è sicuramente perfetto per il sequel di, una dimensione al di fuori della realtà, e attraversa il multiverso nel tentativo di dimostrare a se stessa di essere un’eroina. Il personaggio, che fa parte del team di Young Avengers, è anche nota per essere il ...

