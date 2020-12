“Che colpo” Risveglio ‘choc’ per Barbara D’Urso | la conferma è arrivata in queste ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri sera è andato in onda “Live – Non è la” con tantissimi ospiti e temi affrontati. Un appuntamento che ja visto tanti vip e personaggi televisivi come l’infermiera che ha assistito Maradona, Francesco Oppini, Alba Parietti, Brosio e la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. Già la scorsa settimana, dopo le accuse di Diego Granese, i due erano stati ospiti del ‘Live – Non è la’. Diego aveva dichiarato di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe che l’amore di Maria Laura nei confronti di Brosio sia soltanto per interesse e per avere visibilità. “Sto con lui per arrivare al successo”, direbbe la 22enne modella nell’audio ascoltato in studio dagli ospiti e dalla conduttrice, che aveva commentato: “Sembri un’approffitatrice, c’è una frase molto particolare”.Dopo intere settimane passate a rimpallarsi accuse Maria Laura si è ...