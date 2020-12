Antebellum - recensione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Antebellum è un film definito horror/mistery, scritto e diretto da Gerard Bush e Christopher Renz, abbinata black &white al loro primo lungometraggio. Si apre su un panorama che abbiamo imparato a conoscere bene, una piantagione di cotone su cui sventola la bandiera sudista, dove uomini ma soprattutto donne di colore lavorano in stato di schiavitù, vessati da feroci aguzzini. Infatti l'apertura è proprio sulla cattura di una giovane donna che aveva tentato la fuga e sul castigo sadico inflitto a chi si era unito a lei. Seguono poi varie altre nefandezze compiute dai bianchi, che indossano le divise dell'Unione e usano la manodopera a disposizione non solo per il lavoro nei campi. Infatti la povera Eden (questo è il nome della fuggitiva, interpretata da Janelle Monáe) è brutalizzata e usata sessualmente dal Colonnello del campo. Altri schiavi intanto arrivano, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)è un film definito horror/mistery, scritto e diretto da Gerard Bush e Christopher Renz, abbinata black &white al loro primo lungometraggio. Si apre su un panorama che abbiamo imparato a conoscere bene, una piantagione di cotone su cui sventola la bandiera sudista, dove uomini ma soprattutto donne di colore lavorano in stato di schiavitù, vessati da feroci aguzzini. Infatti l'apertura è proprio sulla cattura di una giovane donna che aveva tentato la fuga e sul castigo sadico inflitto a chi si era unito a lei. Seguono poi varie altre nefandezze compiute dai bianchi, che indossano le divise dell'Unione e usano la manodopera a disposizione non solo per il lavoro nei campi. Infatti la povera Eden (questo è il nome della fuggitiva, interpretata da Janelle Monáe) è brutalizzata e usata sessualmente dal Colonnello del campo. Altri schiavi intanto arrivano, ...

Eurogamer_it : “Il passato non è mai morto. Non è nemmeno passato”. E nella recensione di Antebellum capirete perché. - cinemaniaco_fb : ?????????????? La recensione di Antebellum, da oggi su Amazon Prime Video - badtasteit : La recensione di #Antebellum, il film slavery&revenge di #PrimeVideo che tuttavia ha più di un problema morale - infoiteconomia : Antebellum, recensione in anteprima del thriller su Prime Video - clikservernet : Antebellum, la recensione: gli orrori del passato non hanno mai fine -