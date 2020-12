Al via controlli anti Covid per chi arriva in Sicilia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono partiti, stamane, i controlli dei viaggiatori in arrivo in Sicilia, così come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Il governatore, per rendersi conto personalmente della situazione, si è recato in mattinata all’aeroporto “Fontanarossa” di Catania, dove ha incontrato gli operatori del Servizio sanitario regionale che effettueranno i tamponi rapidi ai passeggeri. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono partiti, stamane, idei viaggiatori in arrivo in, così come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Il governatore, per rendersi conto personalmente della situazione, si è recato in mattinata all’aeroporto “Fontanarossa” di Catania, dove ha incontrato gli operatori del Servizio sanitario regionale che effettueranno i tamponi rapidi ai passeggeri. vbo/com su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Al via controlli anti Covid per chi arriva in Sicilia - blogsicilia : Covid19, al via i controlli per chi arriva in Sicilia, Musumeci 'Stiamo dando esempio di responsabilità' (VIDEO) -… - ennatv : Covid: al via i controlli per chi arriva in Sicilia, sopralluogo di Musumeci a Fontanarossa - LiveSicilia : Al via i controlli anti Covid per chi arriva in Sicilia - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: #Musumeci all'aeroporto di #Catania, via ai controlli per chi arriva in #Sicilia -