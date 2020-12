Titolo Bettini difende Conte | Governo deve essere più politico ma se cade si vota

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Al Paese serve una guida che superi l’idea di un’alleanza che serve a superare la destra e che sia unita invece dalla necessità delle prove tremende. Occorre arrivare a un’alleanza diversa, a unpiù, unito da un sentire comune e da un programma da realizzare insieme. E che non consideri il Recovery Fund una torta da dividere ma un’occasione. Da mesi il Pd pone questa questione, non di posti e non di rimpasti ma di assunzione di una responsabilità più alta, più solenne, che esige collegialità e qualità in ogni proposta”. Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, nel corso del suo intervento al seminario “Radicalità per ricostruire” promosso da Gianni Cuperlo. “Tanto più questoesserci per la definizione delle politiche di utilizzo del Recovery, per non disperderle....