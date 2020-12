Salernitana-Lecce | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020) La dodicesima giornata di Serie B e secondo appuntamento infrasetimanale della stagione, propone lo scontro al vertice tra, in programma martedi 15 dicembre allo Arechi alle ore 21. /Come arrivano le d sranata, nonostante la netta sconfitta subita a Brescia, hanno conservato il primato in classifica pur avendo adesso un solo punto di vantaggio sull’Empoli. I salentini, reduci dal pareggio casalingo contro il Frosinone, distano solo tre punti dalla capolista e dunque hanno l’occasione per cercare l’aggancio. Le possibili scelte tecniche diCastori si affida sempre al classico 4-4-2 con Belec in porta, Aya, Gyomber, Casasola e Lopez sulla linea difensiva. A centrocampo, Di Tacchio e Schiavone, con Kupisz e Cicerelli a completare il reparto. In avanti, Djuric e ...