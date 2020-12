Il giallo del cadavere in due valigie (Di domenica 13 dicembre 2020) Lanciate dall'autostrada e ritrovate in un campo. I resti dovrebbero appartenere alla stessa persona. Il corpo era mummificato per l'umidità e la mancanza di ossigeno Leggi su today (Di domenica 13 dicembre 2020) Lanciate dall'autostrada e ritrovate in un campo. I resti dovrebbero appartenere alla stessa persona. Il corpo era mummificato per l'umidità e la mancanza di ossigeno

CarloCalenda : La maionese del governo giallo rosso è impazzita. Il M5S non esiste più come entità politica unica. Spetta a PD e I… - XeniaLuigi : @valfurla Anche qui nella nostra Montebelluna, in piena pestilenza. (Qui a dispetto del giallo che tanto piace a Za… - GoodbyePopulism : Qualcuno spieghi a #ToninelliNonRicorda, con l'ausilio dei disegnini, che noi ricordiamo benissimo quando: - Difend… - a_saba78 : RT @SteCavallaro: Quante portate deve avere un pranzo di Natale? Secondo la regina del giallo almeno sei ?? A domani per la prima di sei p… - torinoggi : Dai racconti nelle piazze torinesi al meglio del giallo british: libri da mettere sotto l'albero -