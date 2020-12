Farsi curare a Milano? Una iattura: l'ultima vergogna contro il Nord di Vincenzo De Luca (Di domenica 13 dicembre 2020) Brutto cattivo l'Istituto dei tumori di Milano che ruba i malati agli ospedali napoletani. L'ha denunciato l'altro giorno, in uno dei suoi soliti siparietti, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. È successo che su alcuni autobus di Napoli è comparsa una pubblicità del noto ospedale milanese, che promuoveva i servizi di diagnosi e cura delle neoplasie polmonari. E si tratterebbe, secondo De Luca, di "speculazione" ai danni dei malati campani, tanto più detestabile perché li istiga a intraprendere viaggi della speranza così pericolosi in tempo di epidemia. A Napoli, spiega De Luca, ci sta la meglio sanità d'Italia, d'Europa e perfino del mondo (ha detto così, non è uno scherzo), e non si capisce dunque a quale titolo pretenda di intrufolarvisi il vorace mercantilismo settentrionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Brutto cattivo l'Istituto dei tumori diche ruba i malati agli ospedali napoletani. L'ha denunciato l'altro giorno, in uno dei suoi soliti siparietti, il presidente della regione Campania,De. È successo che su alcuni autobus di Napoli è comparsa una pubblicità del noto ospedale milanese, che promuoveva i servizi di diagnosi e cura delle neoplasie polmonari. E si tratterebbe, secondo De, di "speculazione" ai danni dei malati campani, tanto più detestabile perché li istiga a intraprendere viaggi della speranza così pericolosi in tempo di epidemia. A Napoli, spiega De, ci sta la meglio sanità d'Italia, d'Europa e perfino del mondo (ha detto così, non è uno scherzo), e non si capisce dunque a quale titolo pretenda di intrufolarvisi il vorace mercantilismo settentrionale ...

inutilefossile : Se curarsi (prendersi cura di sé, accogliere aiuto e cure, o 'farsi curare') non fosse più solo un consiglio, ma u… - AdramacPaola : @SerglocSergio Speriamo che non abbia tolto il posto a una persona che crede fermamente nella scienza e non nega il… - nuvoletta04 : La cura al covid esiste ma è illegale nonostante OMS e ONU ne abbiano sancito le proprietà mediche. Si, il covid si… - Nonpassa : @MarcoRizzoPC Lei non sta bene, sa? Dovrebbe farsi curare! Non ha una famiglia, parenti, amici, conoscenti, volonta… - SilgiaTweet : @EleLe08 Intanto la gente con malattie gravi non può farsi curare negli ospedali pubblici perché non accettano pazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Farsi curare Vincenzo De Luca, per il governatore farsi curare a Milano è una iattura LiberoQuotidiano.it Camorra, il boss va in ospedale per farsi curare: arrestato perché deve scontare quasi 7 anni di carcere Napoli. Paolo Colaiacolo, fu ucciso in una sala giochi nel quartiere di Ponticelli, nel giugno del 1998: 19 anni dopo mandanti e killer sono stati arrestati... Una richiesta di condanna senza preceden ... Basilicata, meno pazienti curati fuori: il lavoro sulla rete oncologica Dimezzare la migrazione sanitaria. Ridurre del 50 per cento quel flusso di pazienti lucani che sceglie di curarsi nella vicina Puglia o nelle regioni del Nord. È il mantra di Rocco Leone, assessore az ... Napoli. Paolo Colaiacolo, fu ucciso in una sala giochi nel quartiere di Ponticelli, nel giugno del 1998: 19 anni dopo mandanti e killer sono stati arrestati... Una richiesta di condanna senza preceden ...Dimezzare la migrazione sanitaria. Ridurre del 50 per cento quel flusso di pazienti lucani che sceglie di curarsi nella vicina Puglia o nelle regioni del Nord. È il mantra di Rocco Leone, assessore az ...