F1, l’addio senza rimpianti di Sebastian Vettel. Forse ha solo da guadagnarci… (Di domenica 13 dicembre 2020) Sebastian Vettel ha concluso i suoi sei anni in Ferrari con un 13° posto del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1, e l’ha fatto tributando al proprio team una rievocazione personale di “Azzurro” di Adriano Celentano via-radio, poco dopo il traguardo. C’è del dispiacere in Seb perché questa avventura era iniziata come un sogno, ma è terminata con la tristezza di un biennio finale con pochi lampi e tanti problemi. La storia col Cavallino Rampante iniziava il 20 novembre 2014 quando la scuderia di Maranello decise di ingaggiare il quattro volte campione del mondo dopo i titoli vinti nel 2010, 2011, 2012 e 2013 con la casa austriaca, facendo coppia con il finlandese Kimi Raikkonen. Nel secondo GP della sua prima stagione (2015) arrivava il primo centro in Malesia e la festa era grande. Seb nei suoi 116 GP disputati con la Rossa vincerà in ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)ha concluso i suoi sei anni in Ferrari con un 13° posto del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1, e l’ha fatto tributando al proprio team una rievocazione personale di “Azzurro” di Adriano Celentano via-radio, poco dopo il traguardo. C’è del dispiacere in Seb perché questa avventura era iniziata come un sogno, ma è terminata con la tristezza di un biennio finale con pochi lampi e tanti problemi. La storia col Cavallino Rampante iniziava il 20 novembre 2014 quando la scuderia di Maranello decise di ingaggiare il quattro volte campione del mondo dopo i titoli vinti nel 2010, 2011, 2012 e 2013 con la casa austriaca, facendo coppia con il finlandese Kimi Raikkonen. Nel secondo GP della sua prima stagione (2015) arrivava il primo centro in Malesia e la festa era grande. Seb nei suoi 116 GP disputati con la Rossa vincerà in ...

