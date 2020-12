Edoardo Bennato, il gravissimo incidente: morta la compagna Paola Ferri (Di domenica 13 dicembre 2020) La compagna di Edoardo Bennato, Paola Ferri, è scomparsa in circostante drammatiche. Un gravissimo incidente con il cantante alla guida ha portato alla sua tragica morte. La tragedia ha stroncato questa storia d’amore. Nonostante il fatto sia successo nel 1995, il ricordo è ancora molto doloroso e vivido. Edoardo Bennato e la giovane compagna dell’epoca Paola L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladi, è scomparsa in circostante drammatiche. Uncon il cantante alla guida ha portato alla sua tragica morte. La tragedia ha stroncato questa storia d’amore. Nonostante il fatto sia successo nel 1995, il ricordo è ancora molto doloroso e vivido.e la giovanedell’epocaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Edoardo Bennato, il gravissimo incidente: morta la compagna Paola Ferri Scopriamo chi è Paola Ferri. L'ex compagna di Edoardo Bennato è scomparsa in circostante drammatiche. Vediamo il fatto.