Donna spende oltre 20 mila euro per tatuarsi dalla testa ai piedi (Di domenica 13 dicembre 2020) La passione per i tatuaggi coinvolge moltissimi individui, ma in alcuni casi si va davvero oltre. Alcune persone si fanno proprio prendere la mano come per esempio Julia Nuno, una Donna di 32 anni che ama talmente tanto quest'arte da aver totalmente ricoperto quasi totalmente il suo corpo. Il suo primo tatuaggio lo ha fatto a 18 anni e da quel momento non si è più fermata. Di certo quella dei tatuaggi è una passione talvolta costosa. A volte i tatuaggi possono avere dei prezzi davvero elevati. Il costo del tatuaggio aumenta in base ai colori, alla grandezza e al tipo di disegno, dunque alla durata necessaria per realizzarli, il tutto aumenta se a farli è un artista di livello. Foto: Facebook/Julia Nuno Julia, infatti nel corso degli anni ha deciso di ricoprirsi completamente e per farlo ha speso una cifra davvero elevata. Stiamo parlando infatti di ...

