Baptiste Giabiconi | la musa di Karl Lagerfeld diventa designer di intimo

(Di domenica 13 dicembre 2020) Statuario simbolo della bellezza francese e al tempo stesso orgoglioso rappresentante del fascino mediterraneo, Baptiste Giabiconi è ben più di un modello che ha raggiunto il successo nell’industria moda, dalle copertine dei magazine più rinomati alle campagne pubblicitarie e alle passerelle delle grandi maison. Di fatto, è stato una delle pochissime muse maschili di Karl Lagerfeld – suo mentore nella vita e nella carriera – nonché confidente dell’iconico direttore creativo, da cui ha appreso e metabolizzato l’audacia e lo sguardo sul mondo. E, senza dubbio, anche la spinta creativa: un’attitudine che lo ha portato a creare una collezione di intimo per la Primavera/Estate 2021 con Aubade. La marca francese di luxury underwear, infatti, ha dato carta bianca a Giabiconi per disegnare la sua linea maschile. Una selezione che incarna la seduzione ma anche il carisma attraverso decori ispirati all’arte del tatuaggio, tra arabeschi ancestrali e moderni contrasti, come possiamo vedere nella campagna scattata da Markus Jans. Una linea di cui ci ha raccontato lo stesso Baptiste Giabiconi in occasione del lancio, parlandoci di ciò che sono bellezza e sensualità dal suo punto di vista, e come l’influenza di Karl Lagerfeld lo accompagna ancora oggi.