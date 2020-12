Vincenzo Nibali alla Ineos nel 2022? Il manager | “Complicato | ma tutto è possibile nel mercato”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020)si sta allenando duramente in vista della prossima stagione. Lo Squalo vuole riscattarsi nel 2021 e vuole tornare a competere per i massimi risultati, dopo un Giro d’Italia concluso al settimo posto in classifica generale e un colpo di pedale mai trovato negli ultimi mesi. Il siciliano sembra essere particolarmente motivato e gli allenamenti delle ultime settimane lo dimostrano: tre sedute intense a settimane in palestra, accompagnate già da test in strada in Svizzera (dove risiede). Il 36enne è convinto di poter dire ancora la sua in gruppo, ha messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo e anche alcune gare di un giorno, sempre con la licenza di pungere nei Grandi Giri. Il vincitore del Tour de France 2014 vestirà la casacca della Trek-Segafredo, ma va sempre ricordato che il contratto con la squadra statunitense scadrà ...