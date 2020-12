Vaccino in arrivo a gennaio, Speranza (min. Salute): “Sarà sicuro e volontario” (Di sabato 12 dicembre 2020) C’è grande attesa per le prime dosi di Vaccino anti Covid nel nostro paese, dopo che il Regno Unito è stata la prima nazione europea ad accogliere il rimedio realizzato dalla Pfizer che tuttavia arriverà in Italia a partire da gennaio, come ricordato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha auspicato una disponibilità omogenea su tutto il resto dell’Europa, anche se ha esortato a non credere che la lotta contro il contagio si arresterà immediatamente dopo la cura. sicuro e volontario Speranza ha infatti dichiarato che Ci aspettano mesi non facili – ha aggiunto -. Il Vaccino in arrivo sicuramente ci fa vedere la luce, ma ancora in lontananza, perché ci vorrà del tempo prima di riuscire proteggere una fetta consistente di cittadini. Per questo ... Leggi su giornal (Di sabato 12 dicembre 2020) C’è grande attesa per le prime dosi dianti Covid nel nostro paese, dopo che il Regno Unito è stata la prima nazione europea ad accogliere il rimedio realizzato dalla Pfizer che tuttavia arriverà in Italia a partire da, come ricordato dal Ministro dellaRoberto, che ha auspicato una disponibilità omogenea su tutto il resto dell’Europa, anche se ha esortato a non credere che la lotta contro il contagio si arresterà immediatamente dopo la cura.e volontarioha infatti dichiarato che Ci aspettano mesi non facili – ha aggiunto -. Ilinsicuramente ci fa vedere la luce, ma ancora in lontananza, perché ci vorrà del tempo prima di riuscire proteggere una fetta consistente di cittadini. Per questo ...

