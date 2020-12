PSG Talon annuncia i nuovi allenatori | ufficiali Helper e Winged Ora la squadra è completa

Leggi su esports247

(Di sabato 12 dicembre 2020) La stagione 2021 di League of Legends potrebbe avere tra i protagonisti anche il team PSG. Come noto, ladi Hong Kong è nata dalla partnership tra il teamEsports e il Paris Saint-Germain, storico club calcistico francese, finalista dell’ultima Champions League. L’investimento sembra dare i suoi frutti, dato che PSGsi presenterà ai nastri di partenza con un roster molto forte. Laha infatti ingaggiato Kwon “” Yeong-jae come capo allenatore e anche Park “” Tae-jin come “sub-coach” dal team SeolHaeOne Prince. ?PSG’s 2021 LoL Squad ? ?TOP: Hanabi ?JG: River ?MID: Maple ?BOT: Unified ?SUP: Kaiwing ?Coaches:Whose excited to see this team play ...