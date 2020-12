Programmi TV di stasera, sabato 12 dicembre 2020. Su Rete4 Halle Berry in «Kidnap» (Di sabato 12 dicembre 2020) Sage Correa e Halle Berry in Kidnap Rai1, ore 20.35: Telethon – Festa di Natale Anche quest’anno la Festa di Natale di Rai1 è dedicata a Fondazione Telethon. Per celebrare questa festa, una squadra di protagonisti impegnata a dar vita ad uno show fatto di musica, storie e performances di spettacolo. Uno spettacolo finalizzato, come ogni anno, alla raccolta fondi in favore di Telethon e della ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Un grande gioco di squadra, una staffetta lungo tutta la serata, con tante stelle della musica e dello spettacolo insieme a Paolo Belli. Tra i protagonisti della serata Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020) Sage Correa einRai1, ore 20.35: Telethon – Festa di Natale Anche quest’anno la Festa di Natale di Rai1 è dedicata a Fondazione Telethon. Per celebrare questa festa, una squadra di protagonisti impegnata a dar vita ad uno show fatto di musica, storie e performances di spettacolo. Uno spettacolo finalizzato, come ogni anno, alla raccolta fondi in favore di Telethon e della ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Un grande gioco di squadra, una staffetta lungo tutta la serata, con tante stelle della musica e dello spettacolo insieme a Paolo Belli. Tra i protagonisti della serata Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana ...

Gattopa54356476 : Dalila stasera ha cantato peggio di tutti, ma comunque si sa come funzionano questi programmi... Non mi stupirei ne… - LT38 : RT @vogue_italia: Programmi per stasera? Se volete sorridere un po' guardate L'Isola delle rose con Elio Germano su Amazon Prime Video. È t… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera sabato 12 dicembre 2020 - #Guida #programmi #stasera #sabato - Salvato38904404 : @NicolaPorro ciao Nicola io ti seguo sempre sia su il.4 in quarta repubblica sulla zuppa e se sei invitato in altri… - samdaymxrning : e quindi stasera programmi trash con la mia famiglia, ok -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 12 Dicembre 2020 ComingSoon.it Anna Tatangelo incanta con una minigonna vertiginosa ad All Together Now. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»

Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. Il programma è iniziato con un'esibizione dei quattro ...

Anna Tatangelo incanta con una minigonna vertiginosa ad All Together Now

Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. Il programma è iniziato con un'esibizione dei quattro giudici Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatang ...

Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. Il programma è iniziato con un'esibizione dei quattro ...Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. Il programma è iniziato con un'esibizione dei quattro giudici Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatang ...