Novara, pasticcere multato dai vigili si accascia per terra e muore davanti al negozio (Di sabato 12 dicembre 2020) Un pasticcere muore stroncato da un infarto dopo una lite con i vigili. È accaduto a Novara. Ora sarà un'inchiesta interna, già annunciata dal comandante della polizia locale e dall'assessore alla sicurezza a fare chiarezza sulla vicenda. Sauro Capoferri, fondatore della pasticceria di corso Risorgimento 107, 61 anni, è morto mercoledì mattina dopo aver avuto una discussione con un vigile. Si legge sul Corriere che la pattuglia, che transitava in zona, aveva elevato una contravvenzione all'auto della moglie del pasticciere, parcheggiata, a quanto pare, contromano. La discussione sarebbe, quindi, avvenuta a causa delle proteste dell'uomo. Novara, la vicenda del pasticcere Come si legge sempre sul Corriere della Sera, l'uomo lamentava continui controlli per presunte violazioni delle ...

