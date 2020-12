Melito, Comune intitola strada all’ex sindaco Antonio Amente deceduto a causa Covid (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMelito (Na) – La Giunta comunale di Melito, nel Napoletano, ha approvato la proposta di intitolare una strada ad Antonio Amente, sindaco di Melito deceduto il 23 novembre a causa del Covid-19. Lo rende noto il nuovo sindaco Luciano Mottola in un post sul suo profilo Facebook: “Chissà quante volte avrà fatto quella strada. Migliaia e migliaia di volte e quasi sempre con il volto rivolto verso il Comune. Al mattino, di pomeriggio o sera non faceva differenza, lui andava su e giù per quella strada che ora porterà il suo nome. La giunta comunale con delibera N. 135 ha, infatti, approvato la mia proposta di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – La Giunta comunale di, nel Napoletano, ha approvato la proposta dire unaaddiil 23 novembre adel-19. Lo rende noto il nuovoLuciano Mottola in un post sul suo profilo Facebook: “Chissà quante volte avrà fatto quella. Migliaia e migliaia di volte e quasi sempre con il volto rivolto verso il. Al mattino, di pomeriggio o sera non faceva differenza, lui andava su e giù per quellache ora porterà il suo nome. La giunta comunale con delibera N. 135 ha, infatti, approvato la mia proposta di ...

