LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: pole di Verstappen, Leclerc 12°: "Voglio chiudere al meglio". La griglia di partenza (Di sabato 12 dicembre 2020) LA griglia DI partenza LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: "HO AVUTO PROBLEMI NELLA Q3 CON LE GOMME" VIDEO UNA pole CHE FA FELICE TUTTI IL PROGRAMMA DELLA GARA DI DOMANI 15.06 Si chiudono qui, dunque, le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ma rimanete con noi per cronaca, interviste, video e analisi del sabato di Yas Marina! 15.04 Grandissima zampata finale di Verstappen che brucia Bottas e Hamilton. Ottimo anche Norris, quarto davanti a Albon. Non un grande Q3 per Leclerc che, nono, domani scatterà 12° davanti a Vettel I TEMPI DELLE QUALIFICHE, terza pole della carriera di ...

