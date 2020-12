LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Hochfilzen 1 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 12 dicembre 2020) La DIRETTA scritta del primo inseguimento 12.5 km maschile di Hochfilzen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Sarà Johannes Dale, vincitore della sprint di venerdì, a partire per primo nella seconda gara del weekend in Austria. Johannes Boe comincerà per quarto. La gara è in programma sabato 12 dicembre alle ore 14:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 15.13 – Zero di Dale, un errore per J. Boe e doppio per Samuelsson 15.12 – Solidissimo Fillon Maillet. Risponde però Jacquelin, sarà duello tra francesi per la vittoria 15.07 – Zero di Bormolini e Hofer nella prima serie in piedi 15.05 – Altro zero di Fillon Maillet, ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Lascritta del primo12.5 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Sarà Johannes Dale, vincitore della sprint di venerdì, a partire per primo nella seconda gara del weekend in Austria. Johannes Boe comincerà per quarto. La gara è in programma sabato 12 dicembre alle ore 14:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA15.13 – Zero di Dale, un errore per J. Boe e doppio per Samuelsson 15.12 – Solidissimo Fillon Maillet. Risponde però Jacquelin, sarà duello tra francesi per la vittoria 15.07 – Zero di Bormolini e Hofer nella prima serie in piedi 15.05 – Altro zero di Fillon Maillet, ...

