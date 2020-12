F1 GP Abu Dhabi dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 12 dicembre 2020) F1 GP Abu Dhabi: si corre l'ultimo appuntamento della stagione 2020. Sul circuito Yas Marina sarà l'ultima volta non solo dell'anno ma anche per molti piloti che la prossima stagione cambieranno scuderia o addirittura non avranno una monoposto. Tra questi Sebastian Vettel, all'ultima col Cavallino Rampante, che la prossima stagione correrà per l'Aston Martin.F1 GP Abu Dhabi, dove vederlo in diretta e streamingcaption id="attachment 1064101" align="alignnone" width="527" F1 GP Abu Dhabi (getty images)/captionSi tratta, come detto, dell'ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1: il sipario calerà dopo la gara di questo weekend. Sul tracciato di Yas Marina i favoriti restano i due della Mercedes nonostante il precedente GP con tanti errori. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) F1 GP Abu: si corre l'ultimo appuntamento della stagione 2020. Sul circuito Yas Marina sarà l'ultima volta non solo dell'anno ma anche per molti piloti che la prossima stagione cambieranno scuderia o addirittura non avranno una monoposto. Tra questi Sebastian Vettel, all'ultima col Cavallino Rampante, che la prossima stagione correrà per l'Aston Martin.F1 GP Abuincaption id="attachment 1064101" align="alignnone" width="527" F1 GP Abu(getty images)/captionSi tratta, come detto, dell'ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1: il sipario calerà dopo ladi questo weekend. Sul tracciato di Yas Marina i favoriti restano i due della Mercedes nonostante il precedente GP con tanti errori. ...

