Cristiano Malgioglio ricorda il bruttissimo lutto | lacrime al Gf Vip

Leggi su kronic

(Di sabato 12 dicembre 2020)torna nella casa più spiata d’Italia. Durante la diretta di ieri 11 dicembre ha lasciato senza parole i fan. Ecco cosa è successo(Instagram)Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, è riuscito a convincere il simpaticissimoa tornare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. La sua prima partecipazione risale al 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez tradì sotto gli occhi di milioni di spettatori Francesco Monte con Ignazio Moser. Lo showman ha confessato di non essere stato convinto solo dall’amico Signorini, bensì dall’affetto ricevuto dai fan, i quali gli avrebbero chiesto di portare un pò di allegria e leggerezza al programma. Visualizza questo post su Instagram Un ...