Ce l'ho con... Arbitri, basta caos sui falli di mano: perché quello di Ayhan non è da rigore e quello di Tuia sì? La Roma non ci sta (Di sabato 12 dicembre 2020) ...da un'interpretazione totalmente opposta soltanto 5 giorni più tardi? Uno strano scherzo del destino ha voluto che il Sassuolo fosse protagonista di entrambi gli episodi (foto da corrieredellosport. Leggi su calciomercato (Di sabato 12 dicembre 2020) ...da un'interpretazione totalmente opposta soltanto 5 giorni più tardi? Uno strano scherzo del destino ha voluto che il Sassuolo fosse protagonista di entrambi gli episodi (foto da corrieredellosport.

ZZiliani : La grande familiarità dei dirigenti della #Juventus con i Ministri. Prima della liaison #Paratici-De Micheli, il pa… - trstvr : RT @Ern4Pel: Attendo con ansia le analisi di « Errori Arbitrali » ed esperti di regolamenti. E perché no, anche ex arbitri. - SteSkets : @AIA_it domani per la partita di Bologna come sono le indicazioni? Dobbiamo aspettarci ancora furti? O sarà una nor… - cmdotcom : Ce l'ho con... Arbitri, basta caos sui falli di mano: perché quello di #Ayhan non è da rigore e quello di #Tuia sì?… - datzebao : @danielelozzi @Alessan25709324 Ancora con la storia degli arbitri all'altezza? Ora hanno per la var, dai su ... -

Ultime Notizie dalla rete : con Arbitri Roma, bufera social sugli arbitri: l'AIA disattiva i commenti sul profilo Corriere dello Sport.it Roma, bufera social sugli arbitri: l'AIA disattiva i commenti sul profilo

Ieri sera molti tifosi della Roma protestavano per il rigore concesso al Sassuolo, identico a quello negato alla squadra di Fonseca ...

Arbitri, trionfa Cerofolini Altri 4 anni da presidente

Il testa a testa con lo sfidante Gori finisce con un risultato schiacciante: 119-29. Alle elezioni nazionali andrà anche Camerota che supera D’Apice 110-34 ...

Ieri sera molti tifosi della Roma protestavano per il rigore concesso al Sassuolo, identico a quello negato alla squadra di Fonseca ...Il testa a testa con lo sfidante Gori finisce con un risultato schiacciante: 119-29. Alle elezioni nazionali andrà anche Camerota che supera D’Apice 110-34 ...