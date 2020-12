Capannelle | “Trotto – 12 12 2020” | Marlon Om incanta e vince

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi, sabato 12 dicembre 2020, in Roma, presso l‘ippodromo ““, si è svolto un interessante covegno di corse al trotto con ben 8 appuntamenti. Nell’ ultimo, il premio “Massimo Buratti” – TQQ – (Euro 13.200 TRIS – IPP. NAZ. 3219 per cavalli di Ogni Paese di 5 anni ed oltre. PROPRIETARI CATEGORIA ABCDE Nastri Gentlemen-Proprietario), disputatasi con Tempo “Coperto” e su Terreno “Buono”, per la distanza dei 2600, 2620, 2640 metri, un arrivo al palo davvero brillante per il cavalloOm che, di proprietà della scuderia “Giga Farm Srl” (con in sediolo il guidatore Farina Luigi Jr) alla veneranda età di 14 anni (per un cavallo trottatore, in attività, sono davvero tanti), ha fatto sua la vittoria con un tempo al chilometro di 1.15.3 che, per la categoria, e soprattutto per l’età del cavallo, è da consensiderarsi molto buono. Complimenti a ...