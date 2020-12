Boscaglia | “Cambio modulo? Lavoro anche su questo Tifosi e critiche | vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 dicembre 2020) Parola a Roberto. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”. Di seguito, le sue dichiarazioni.? E’ chiaro,su. Ci sono delle sfaccettature che dobbiamo andare a vedere e rivedere. Si va sempre poi a lavorare su quelli che sono gli errori. Un allenatore deve valutare le caratteristiche degli uomini che ha a disposizione, il cambio delchiaramente si può valutare in base ai giocatori disponibili e agli avversari. Una partita non può condizionare il campionato, dobbiamo capire se quello di ...