Almeno ricorda dove abita? Gregoretti | Salvini ridicolizza Toninelli Poi la bomba su Conte | Trasforma Palazzo Chigi in tribunale

Al termine dell'udienza preliminare al tribunale di Catania per il caso Gregoretti, in cui è imputato per sequestro di persona, Matteo Salvini prende parola in conferenza stampa, al suo fianco l'avvocato Giulia Bongiorno. E il leghista esordisce rivelando che "il 28 gennaio Palazzo Chigi si trasformerà in tribunale. Conte ha chiesto di trasferire Catania da lui. I saloni di Palazzo Chigi si trasformeranno in tribunale". Insomma, Giuseppe Conte, come è noto, verrà interrogato. Ma ha chiesto di farlo direttamente da Palazzo Chigi. Dunque, Salvini picchia durissimo contro Danilo Toninelli, il grillino interrogato in aula e che si è ...

