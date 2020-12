Xbox Series X e Xbox Series S: ecco dove acquistarle (Di venerdì 11 dicembre 2020) News originale: Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di Xbox, poiché da ora sono disponibili i pre-order di Xbox Series X e Xbox Series S in Italia. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotare Series X e Series S presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentre Series S costerà 299,99 Euro. AGGIORNAMENTO Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) News originale: Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di, poiché da ora sono disponibili i pre-order diX eS in Italia. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotareX eS presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentreS costerà 299,99 Euro. AGGIORNAMENTO Leggi altro...

