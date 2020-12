Samantha De Grenet | il triste racconto della sua malattia

Leggi su giornal

(Di venerdì 11 dicembre 2020)Destasera farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Qualche anno fa la Deè stata colpita da un brutto male, ed è stata lontana dalle scene televisive per curarsi. In una lunga intervista a VerissimoDeha parlato per la prima voltasua terribileovvero il tumore al seno, scoperto l’8 luglio 2018: “Tutto è iniziato quando ho sentito qualcosa di strano nel seno e io che faccio prevenzione da sempre, sono andata subito a farmi controllare. Quando la dottoressa mi ha detto che avevo un tumore e dovevo operarmi subito per me è stato un cazzottone in faccia”. In quel periodo buio suo figlio Brando è stato il suo primo pensiero: “La mia prima preoccupazione è stata per mio figlio. La prima persona a cui ...