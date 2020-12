Prandelli: “Paolo Rossi un amico sincero e non riesco ad accettare sua morte” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cesare Prandelli è rimasto quasi un'ora questo pomeriggio davanti alla bara dell'amico Paolo Rossi morto ieri all'età di 64 anni. Partito da Firenze dopo le 14 e arrivato a Vicenza all0 stadio Menti verso le 17, il tecnico della squadra viola ha abbracciato la moglie di Rossi e poi ha rilasciato ai microfoni di Sky alcune dichiarazioni: "Per me e' un amico, un amico sincero: non riesco a trovare le parole, non l'ho ancora accettato". "E' la testimonianza di come ha vissuto Paolo la propria professione - ha detto l'ex ct azzurro ai microfoni di Sky - e la gente viene a salutare Paolo non il calciatore. E' riuscito come pochi al mondo a riprendersi da momenti sempre difficili ricordando i valori dell'amicizia. Non e' mai stato un personaggio, lo e' ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cesareè rimasto quasi un'ora questo pomeriggio davanti alla bara dell'Paolomorto ieri all'età di 64 anni. Partito da Firenze dopo le 14 e arrivato a Vicenza all0 stadio Menti verso le 17, il tecnico della squadra viola ha abbracciato la moglie die poi ha rilasciato ai microfoni di Sky alcune dichiarazioni: "Per me e' un, un: nona trovare le parole, non l'ho ancora accettato". "E' la testimonianza di come ha vissuto Paolo la propria professione - ha detto l'ex ct azzurro ai microfoni di Sky - e la gente viene a salutare Paolo non il calciatore. E' riuscito come pochi al mondo a riprendersi da momenti sempre difficili ricordando i valori dell'amicizia. Non e' mai stato un personaggio, lo e' ...

