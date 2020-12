Let’s talk about Space. Il dialogo tra Roberto Vittori e Corrado Passera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roberto Vittori e Corrado Passera, astronauta e manager, per un dialogo “spaziale” incentrato sul superamento dei confini. Saranno loro i protagonisti del prossimo “illimity talk”, organizzato in collaborazione con Formiche nell’ambito di StartupItalia Open Summit, Sios 2020. È la seconda edizione della rassegna dedicata all’innovazione, quest’anno tutta via web e all’insegna del digitale, organizzata in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. IL dialogo Moderati dal giornalista e conduttore Massimo Cerofolini, l’astronauta dell’Esa e generale dell’Aeronautica militare e il fondatore e ceo di illimity si confronteranno sul loro percorso di vita, sulle avventure lavorative e sul momento (difficile) che tutta la società sta vivendo. L’obiettivo, spiegano gli ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020), astronauta e manager, per un“spaziale” incentrato sul superamento dei confini. Saranno loro i protagonisti del prossimo “illimity”, organizzato in collaborazione con Formiche nell’ambito di StartupItalia Open Summit, Sios 2020. È la seconda edizione della rassegna dedicata all’innovazione, quest’anno tutta via web e all’insegna del digitale, organizzata in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. ILModerati dal giornalista e conduttore Massimo Cerofolini, l’astronauta dell’Esa e generale dell’Aeronautica militare e il fondatore e ceo di illimity si confronteranno sul loro percorso di vita, sulle avventure lavorative e sul momento (difficile) che tutta la società sta vivendo. L’obiettivo, spiegano gli ...

