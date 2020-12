Julia Roberts, retroscena sul suicidio della sorella: ce l’aveva con lei (Di venerdì 11 dicembre 2020) Julia Roberts è una delle attrici più amate, ma nel suo passato c’è un grande dolore: la sorella infatti si è suicidata pochi anni fa. Dal suo primo successo con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020)è una delle attrici più amate, ma nel suo passato c’è un grande dolore: lainfatti si è suicidata pochi anni fa. Dal suo primo successo con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

shestmenow : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… - _heybilliejoe_ : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… - Surfiniae : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… - giuseppe_m76 : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… - RaRobyscorpione : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… -